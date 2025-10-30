بحث تطوير نظام الابتكار وريادة الأعمال في أذربيجان مع البنك الدولي

باكو، 31 أكتوبر، (أذرتاج)

عقد وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف اجتماعا مع مدير التجارب الإقليمية لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى في البنك الدولي أسد العالم والخبير الاقتصادي أوفوك أكجيغيت.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة أن الاجتماع شهد مناقشة تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال في أذربيجان وتعزيز الكفاءة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إضافة إلى تطبيق التحول الرقمي لتعزيز نماذج النمو الاقتصادي المبتكر.