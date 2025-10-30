بحث توسيع الشراكة الاقتصادية مع بلجيكا

باكو، 31 أكتوبر، (أذرتاج)

التقى نائب وزير الاقتصاد الاذربيجاني صمد بشيرلي رئيس الاتحاد البلجيكي للمؤسسات والمدير التنفيذي لشركة "في آي بي بلجيوم" رينيه براندرز.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة أنى الاجتماع شهد التأكيد على أهمية تطوير العلاقات بين أذربيجان ومملكة بلجيكا والاشارة إلى أن اللقاءات والفعاليات التي تم تنظيمها والمحادثات الجارية تكتسب أهمية كبيرة في توسيع التعاون الاقتصادي. كما تم التطرق إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة والطاقة والنقل وغيرها . ودُعي مستثمرون بلجيكيون للمشاركة الفعّالة في المشاريع المنفذة في البلد.

وقد قام الطرفان بتقييم الأولويات الاقتصادية بين أذربيجان وبلجيكا وفرص تنفيذ المبادرات الاستثمارية المشتركة وتنظيم بعثات تصديرية.

ويذكر أن الاتحاد البلجيكي للمؤسسات تأسس في عام 1973 نتيجة دمج اتحاد الصناعة البلجيكي واتحاد المؤسسات غير الصناعية في بلجيكا. ويضم الاتحاد أكثر من 50 ألف شركة عبر أكثر من 40 اتحادا متخصصا.