صندوق النفط الحكومي الاذربيجاني وشركة الاستثمار الإماراتية يناقشان تنفيذ المشاريع المشتركة

باكو، 31 أكتوبر، (أذرتاج)

في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها وفد برئاسة المدير التنفيذي لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني إسرافيل محمدوف أبوظبي جرى اجتماعان مع المؤسستين الاستثماريتين الرائدتين الإماراتيتين.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن صندوق النفط الحكومي ان الهدف الرئيسي من هذين الاجتماعين كان توسيع العلاقات مع الشركاء الدوليين ومناقشة فرص التعاون في مجالات الاستثمار ذات الاهتمام المشترك واستكشاف إمكانيات المبادرات المشتركة المستقبلية.

وخلال الاجتماع الذي عقد في شركة مبادلة للاستثمار بحث إسرافيل محمدوف مع مدير الاستدامة وإدارة المخاطر في الشركة أحمد الكليلي سبل تطوير التعاون في مجال الاستثمارات المستدامة وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة فضلا عن استعراض إمكانيات تنفيذ مشاريع مشتركة.

كما جرى في اجتماع مع شريك رئيسي في شركة "لونات" خليفة السويدي تبادل الآراء حول خبرات إدارة المحافظ الاستثمارية والنهج الاستثماري في الأصول البديلة وآفاق الشراكة طويلة الأمد.

ويكتسب هذان الاجتماعان أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات القائمة على الثقة المتبادلة بين صندوق النفط الحكومي وشركات الإمارات الاستثمارية الرائدة وتحديد اتجاهات الشراكة المستقبلية.