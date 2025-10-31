أذربيجان وتركيا تعززان التعاون الصناعي: وزير الاقتصاد يناقش اتفاقية التجارة التفضيلية مع غرفة صناعة إسطنبول

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

اجتمع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكايل جبّاروف مع رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إسطنبول إردال باهجيفان مع الوفد المرافق له.

وأكد وزير الاقتصاد على أهمية الإرادة السياسية وتوجيهات رئيسي البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية مشيرا إلى أن تركيا تُعد أحد شركاء أذربيجان التجاريين الرئيسيين وأن اتفاقية التجارة التفضيلية الموقعة بين البلدين تفتح آفاقاً إضافية لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري. كما استلفت الوزير الأذربيجاني إلى أن المشاريع واسعة النطاق المنفذة بمشاركة البلدين لا تقتصر على تعميق التعاون الإقليمي، بل وتغير مشهد المنطقة ايضا.

كما ارتكزت المناقشات على أهمية التشجيع الفعال للتعاون بين الشركات الأعضاء في الغرفة والكيانات التجارية المحلية وتنويع الشراكة في مجالات الاستثمار والطاقة والتجارة والصناعة والتكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية بينما جرى التأكيد على دور اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الحكومتين في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وتم خلال الزيارة إطلاع ما يقرب من 100 رجل أعمال تركي يزورون أذربيجان بتنظيم غرفة صناعة إسطنبول والممثلية التجارية الأذربيجانية في تركيا على الإمكانات الاقتصادية وبيئة الأعمال المواتية والمزايا الممنوحة لرجال الأعمال والفرص المتاحة للمستثمرين في منطقة ألات الاقتصادية الحرة. كما اطلع الوفد على أنشطة المؤسسات في حديقة سومغايت الصناعي.