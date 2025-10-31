سعر نفط أذربيجان ينخفض

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

انخفض سعر برميل من نفط أذربيجان في السوق العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج أن البرميل من نفط أذربيجان انخفض قدر 08ر0 دولار أو بنسبة 12ر0 في المائة ليعرض بسعر 87ر65 دولارا.

يذكر أن أدني سعر نفط أذري لايت مسجل في الواحد والعشرين من أبريل عام 2020م بقيمة 81ر15 دولارا فيما سجل أعلى سعره في يوليو عام 2008م قدر 66ر149 دولار.