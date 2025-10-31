أذربيجان وبلغاريا توسعان التعاون الزراعي: وزيرا الزراعة يناقشان إمكانات التصدير ونقل التكنولوجيا

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

التقى وزير الزراعة الأذربيجاني مجنون محمدوف خلال زيارته بلغاريا نظيره وزير الزراعة والأغذية البلغاري جيورجي تاهوف وعُقد الاجتماع بحضور وفدين من البلدين لمناقشة الوضع الحالي للتعاون الزراعي بين أذربيجان وبلغاريا.

وأكد الوزير البلغاري تاهوف أن بلده وأذربيجان بلدان صديقان وتبدي بلغاريا اهتماماً بتطوير علاقات الشراكة في كافة المجالات وشدد على أهمية تكثيف العلاقات التجارية وتوسيع التعاون في القطاع الزراعي. كما أكد الوزير محمدوف دعم أذربيجان لجميع المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع بلغاريا وقدم معلومات مفصلة عن استراتيجية التنمية الزراعية في أذربيجان.

وارتكزت المناقشات على تعزيز التعاون الزراعي والإطار القانوني التعاقدي وتكثيف أنشطة مجموعة العمل المشتركة للزراعة وتبادل المعلومات حول المنتجات ذات الإمكانات التصديرية العالية ومن بين المسائل التي نوقشت زيادة حجم التجارة في المنتجات الزراعية والغذائية وتصدير الفواكه والخضروات المنتجة في أذربيجان إلى بلغاريا وتوسيع الاتصالات بين رجال الأعمال.

كما تناول الوزيران في الاجتماع مسائل نقل التقنيات الحديثة والتعاون في مجالات المشاتل وتربية النباتات وتربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك وتبادل الخبرات في إنتاج المشروبات الكحولية وتشجيع مشاركة رجال الأعمال في المعارض والأسواق الدولية المنظمة في كلا البلدين والتعاون في مجالي البحث العلمي والتعليم الزراعي حيث أعرب الطرفان عن اهتمامهما بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في المستقبل وزيادة التداول التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية.