سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 30 دولارا

ارتفاع سعر برميل النفط
- [11:07]
ليلى علييفا تشارك في مؤتمر "إيكو مايند 2025" في باكو
- 02.11.2025 [16:06]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السابع والثلاثون
- 02.11.2025 [15:05]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس والثلاثون
- 02.11.2025 [12:59]
ليلى علييفا تشهد عرض التمثيل الصامت "سر الماء" في متحف التأريخ الحجري
- 01.11.2025 [23:58]
السعودية: تنظيم النسخة الـ 6 من ألعاب التضامن الإسلامي " الرياض 2025"
- 01.11.2025 [19:52]
رئيس إدارة مسلمي القوقاز يزور سفارتي أذربيجان لدى الفاتيكان وإيطاليا
- 01.11.2025 [19:38]
افتتاح "مهرجان أذربيجان للرقص 2025" في باكو بمشاركة 500 فنان
- 01.11.2025 [19:04]
رئيسة المجلس الوطني تصل إلى مصر
- 01.11.2025 [17:54]
وزيرا دفاع أذربيجان وكازاخستان يوقعان خطة تعاون عسكري لعام 2026
- 01.11.2025 [14:53]
الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيس الجزائر بمناسبة العيد الوطني
- 01.11.2025 [13:47]
سعر نفط أذربيجان ينخفض
- 01.11.2025 [11:53]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في نفطتشالا
- 31.10.2025 [19:52]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في إيميشلي
- 31.10.2025 [18:22]
وزراء من 45 دولة يشاركون في منتدى "ADIPEC 2025" للطاقة بأبوظبي
- 31.10.2025 [16:31]
بحث توسيع الشراكة الاقتصادية مع بلجيكا
- 31.10.2025 [16:06]
الإعلام: "شركة النفط الهندية" تواصل استيراد النفط من روسيا
- 31.10.2025 [16:01]
تشييع رفات الشهيد المفقود في حرب قراباغ الأولى في باكو
- 31.10.2025 [15:33]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس والثلاثون
- 31.10.2025 [13:37]
قادة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ يجتمعون في كوريا
- 31.10.2025 [13:34]
بحث تطوير نظام الابتكار وريادة الأعمال في أذربيجان مع البنك الدولي
- 31.10.2025 [13:18]
أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 31.10.2025 [10:29]
انخفاض سعر برميل النفط
- 31.10.2025 [10:26]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 31.10.2025 [10:24]
العودة الكبرى: أغدام تستقبل دفعة أخرى من سكانها
- 31.10.2025 [10:08]
مؤسسة حيدر علييف تتبرع بأكثر من 70 آلة موسيقية للمدارس الفنية
- 31.10.2025 [09:31]
تشييع رفات الشهيد المفقود الآخر في حرب قراباغ الأولى في جويتشاي
- 30.10.2025 [18:02]
تشييع رفات الشهيد المفقود الآخر في حرب قراباغ الأولى في شروان
- 30.10.2025 [17:03]
رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يزور ضريح الزعيم الوطني ومقبرة الشهداء
- 30.10.2025 [16:09]
الرئيس إلهام علييف يعزل رئيس سلطة بالاكن التنفيذية عن المنصب
- 30.10.2025 [16:08]
سوريا تعترف بكوسوفو كدولة
- 30.10.2025 [15:25]