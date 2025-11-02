كازاخستان يضاعف صادرات الحبوب إلى أذربيجان ثلاث مرات

أستانا، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

صدّرت كازاخستان مليوني طن من الحبوب الجديدة المحصودة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة الكازاخستانية أن هذا الرقم بلغ 1.8 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يُظهر نموا مستقرا في حجم الصادرات.

وقد كان الارتفاع في الصادرات إلى أذربيجان لافتا بشكل خاص؛ إذ زاد حجم الإمدادات بمقدار 3.1 مرة ليصل من 18 ألف طن إلى 56 ألف طن. كما شهدت الصادرات إلى أوزبكستان (بنسبة 42 في المائة) وقرغيزستان (بمقدار 2.6 مرة) وأفغانستان (بنسبة 42.5 في المائة) وتركمانستان (بمقدار 2.3 مرة) ارتفاعا ملحوظا.

وأشار التقرير إلى أن زيادة صادرات الحبوب تُظهر ترسّخ موقع كازاخستان في الأسواق الدولية وارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الكازاخستانية.