أذربيجان تحضر المعرض الدولي الصيني للاستيراد

بكين، 3 نوفمبر، (أذرتاج)

سيُعقد المعرض الدولي الصيني الثامن للاستيراد في مدينة شنغهاي في الفترة ما بين 5 - 10 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج أن المعرض سيُنظّم تحت رعاية ومبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. ويهدف إلى تعزيز دخول المنتجات والخدمات الأجنبية إلى السوق الصينية.

وسيشارك في المعرض 4108 مشارك من 155 دولة ومنظمة دولية. وستُعرض المنتجات والتكنولوجيا والخدمات في أجنحة الدول والشركات في المعرض الذي يمتد على مساحة 430 ألف متر مربع.

كما ستحضر أذربيجان هذا المعرض الدولي كأحد المشاركين الدائمين. وستُعرض منتجاتنا التصديرية في جناحين وطنيين مخصصين. سيتم أيضا عرض الإمكانيات الاقتصادية لأذربيجان وإنجازاتها في مجالات السياحة والابتكار والطاقة الخضراء والصناعة والزراعة وبيئة الأعمال والفرص الاستثمارية في البلاد.

ويذكر أن المعرض الدولي للاستيراد في الصين يُعد المعرض الوحيد على مستوى الدول في العالم وقد بدأ تنظيمه منذ عام 2018.