الكشف عن حجم احتياطيات العملة الاستراتيجية لأذربيجان

باكو، 4 نوفمبر، (أذرتاج)

قال وزير المالية الاذربيجاني ساحل بابايف في اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية والصناعة وريادة الأعمال للبرلمان الوطني المنعقد في 4 نوفمبر إن احتياطيات العملة الاستراتيجية لأذربيجان حتى 1 أكتوبر من عام 2026 تبلغ 81.5 مليار دولار أمريكي وهي تتجاوز الدين العام الخارجي بنحو 17 مرة.

وتم موازنة إيرادات ومصروفات صندوق النفط (7.7 مليار دولار = 7.7 مليار دولار) في عام 2026 ولا يُتوقع انخفاض الاحتياطيات.