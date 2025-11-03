القطاع غير النفطي يقود الناتج المحلي الاذربيجاني للنمو بـ37 مليار مانات في السنوات الخمس الماضية

باكو، 4 نوفمبر، (أذرتاج)

وفقا للتوقعات الرئيسية للمؤشرات الاقتصادية الكلية لعام 2026، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 134.1 مليار مانات وهو ما يمثل زيادة حقيقية بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بعام 2025.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير المالية الاذربيجاني ساهل بابايف في اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية والصناعة وريادة الأعمال للبرلمان الوطني اليوم.

وأكد الوزير أن الناتج المحلي الإجمالي قد زاد في السنوات الخمس الماضية بمقدار 36.7 مليار مانات (39.3 في المائة) من حيث القيمة الاسمية وبنسبة 19 في المائة من حيث القيمة الحقيقية.