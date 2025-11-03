ميكائيل جباروف: في الوقت الحالي، تستمر الأنشطة الموجهة نحو تنويع الاقتصاد في البلد

باكو، 4 نوفمبر، (أذرتاج)

قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف في اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية والصناعة وريادة الأعمال للبرلمان الوطني المنعقد في 4 نوفمبر انه في الوقت الحالي، تستمر الأنشطة الموجهة نحو تنويع الاقتصاد في البلد وسيظهر تأثير هذه الأنشطة على النمو الاقتصادي بوضوح أكبر بعد فترة من الزمن.

كما أضاف أنه في هذا السياق، سيكون بدء تشغيل "الممر الأوسط" بشكل كامل أحد العوامل الهامة والدائمة في تسريع النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.