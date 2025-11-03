وزير الاقتصاد: قد زاد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى أذربيجان

باكو، 4 نوفمبر، (أذرتاج)

قال وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف في اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية والصناعة وريادة الأعمال في البرلمان الوطني المنعقد اليوم إنه كان هناك نمو إيجابي في القيمة المضافة للقطاع غير النفطي والغازي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. حيث كان النمو في قطاع الصناعة بنسبة 5 في المائة وفي قطاع السياحة والضيافة بنسبة 9.3 في المائة وفي قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 6.7 في المائة وفي قطاع التجارة بنسبة 3.2 في المائة وفي قطاع النقل بنسبة 2.1 في المائة.

وأشار الوزير إلى أنه في النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، زاد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى البلاد بنسبة 8.2 في المائة، بينما شهد القطاع غير النفطي والغازي زيادة بنسبة 25.4 في المائة.

كما أكد الوزير أنه في الأشهر التسعة الماضية، تم تخصيص 13 مليار مانات لرأس المال الثابت في حين زادت الاستثمارات الموجهة إلى رأس المال الثابت في القطاع غير النفطي والغازي بنسبة 7 في المائة.