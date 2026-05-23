وفاة قنصل أذربيجان في إيران إثر حادث سير أليم

باكو، 23 مايو، أذرتاج

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية عن وفاة القنصل العامل في القنصلية العامة لجمهورية أذربيجان بمدينة تبريز الإيرانية رامل رضاء أوغلو عمرانوف جراء حادث مروري مأساوي.

ووقع الحادث على الطريق الواصل بين جلفا وتبریز السريع بالقرب من بلدة مرند أثناء قيام الدبلوماسي بمهامه الرسمية.

وأعربت الوزارة في بيان لها عن صدمتها وحزنها العميق لهذا المصاب الأليم، مقدمةً خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وزملائه في السلك الدبلوماسي.