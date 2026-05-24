وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

اقتصاد

منتدى النقل بين الولايات المتحدة وأوراسيا يركز على تعزيز الممر الأوسط في لوس أنجلوس

باكو، 24 مايو، أذرتاج

انعقد في مدينة لوس أنجلوس منتدى النقل بين الولايات المتحدة وأوراسيا بتنظيم مشترك من القنصليات العامة لأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وبدعم مؤسسة كاليفورنيا للاقتصاد والبيئة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تربط ممرات النقل الأوراسية بالبنية التحتية الأمريكية.

وشهد المنتدى مشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وخبراء دوليين بهدف توسيع التعاون مع بلاد ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط واستكشاف فرص الاستثمار في قطاعات اللوجستيات والموانئ والسكك الحديدية والتقنيات الخضراء.

وركزت جلسات العمل التي ترأسها دبلوماسيون ومختصون على آفاق تطوير الربط الإقليمي والتحول الرقمي والأتمتة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد بين ميناء لونغ بيتش وموانئ باكو وأكتاو وبوتي وغيرها من الموانئ الاستراتيجية.

واختتمت الفعالية التي تضمنت حوارات بين القطاعين العام والخاص بجولات ميدانية في مرافق ميناء لونغ بيتش للاطلاع على تكنولوجيا شحن البضائع وأنظمة الأمن اللوجستي المتقدمة تمهيداً لتنظيم منتدى الابتكار والتكنولوجيا في عام 2027.

