تضرر مبنى السفارة الأذربيجانية في كييف جراء قصف صاروخي روسي مكثف استهدف البنية التحتية المدنية

باكو، 24 مايو، أذرتاج

تعرضت البنية التحتية المدنية في العاصمة الأوكرانية كييف لأضرار جسيمة ودمار واسع النطاق إثر ضربات صاروخية مكثفة نفذها الجيش الروسي استهدفت بشكل مباشر منطقة شيفتشينكو حيث يقع مقر سفارة جمهورية أذربيجان.

وأفاد مراسل أذرتاج بأن بعض الصواريخ سقطت على بعد 300 متر فقط عن مبنى السفارة مما أدى إلى تحطم نوافذها وتضرر مرافقها جراء الموجات الانفجارية العنيفة.

وقد أسفر القصف عن تدمير سوق لوكيانوفكا ومركز كفادرات التجاري بالكامل إثر اندلاع حرائق ضخمة بالإضافة إلى وقوع دمار في عدة مباني سكنية محيطة.

وجاء في تصريحات عمدة كييف فيتالي كليتشكو أن الهجمات الجوية قد تسببت في مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين نُقل 28 منهم إلى المستشفيات بينهم 3 حالات في وضع حرج وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات رفع الأنقاض.