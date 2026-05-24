مباحثات أمنية رفيعة المستوى بين أذربيجان وجورجيا في تبيليسي

باكو، 24 مايو، أذرتاج

عقد سفير جمهورية أذربيجان لدى جورجيا فائق قولييف اجتماعًا مع رئيس جهاز أمن الدولة الجورجي غيكا غيلادزي لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين البلدين.

وأفاد بيان صادر عن جهاز أمن الدولة الجورجي بأن الطرفين استعرضا جوانب الشراكة الاستراتيجية القائمة بين جورجيا وأذربيجان مع التركيز على تبادل الآراء حول آفاق التعاون في المجالات الأمنية.

كما أكد المسؤولان خلال الاجتماع على الأهمية البالغة لتطوير الروابط الوثيقة القائمة بين أجهزة الأمن في الدولتين وضرورة الارتقاء بمستوى التنسيق الثنائي بما يخدم استقرار المنطقة واستدامة علاقات الشراكة القوية بين الجانبين.