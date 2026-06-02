مناقشة آفاق التعاون بين أذربيجان والولايات المتحدة في مجالي الرقمنة والنقل

باكو، 2 يونيو، (أذرتاج)

عقد وزير التنمية الرقمية والنقل رشاد نبييف اجتماعا مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الاقتصاد والطاقة والأعمال كالِب أور والوفد المرافق له.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة أنه تم خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون في مجالي الرقمنة والنقل وتوسيع الإطار التنظيمي والقانوني في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إضافة إلى مناقشة الشراكة مع الهيئات الحكومية والشركات الأمريكية بهدف إنشاء مركز بيانات في البلاد.

كما جرى تبادل وجهات النظر حول توسيع الممر الأوسط والأعمال المنفذة والمخطط لها في تطوير ممر زنغزور وآفاق مشاركة الشركات الأمريكية في هذه العمليات.