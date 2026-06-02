شركة بي بي توسّع تطبيق التقنيات الجديدة للإنتاج في الظروف الجيولوجية المعقدة في أذربيجان

باكو، 2 يونيو، (أذرتاج)

قال الرئيس الإقليمي لشركة بي بي في أذربيجان وجورجيا وتركيا جيو كريستوفولي في كلمته خلال مشاركته في جلسة "كلمات القادة: رؤى القادة حول تحول الطاقة والاستراتيجيات المستقبلية" ضمن "منتدى باكو للطاقة" إن شركة بي بي تواصل استثماراتها في أذربيجان بهدف تطوير موارد الطاقة وزيادة الإنتاج. كما تواصل تنفيذ برامج الحفر والاستثمار في مشاريع جديدة لضمان الاستفادة القصوى من الاحتياطيات المتاحة.

أفادت وكالة أذرتاج ان كريستوفولي أشار إلى أن الشركة تستثمر 2.9 مليار دولار في إنشاء منشأة جديدة سيتم تشغيلها بالكهرباء بالكامل.

كما قال إن هذا المشروع يُعد من أوائل المشاريع في المنطقة بهذا المستوى من التعقيد. ويتم تطبيق تقنيات جديدة لضمان تنفيذ عمليات الإنتاج بأمان وكفاءة في ظل الظروف الجيولوجية المعقدة. ويُعد الجمع بين التكنولوجيا والاستثمار والموارد البشرية المؤهلة أحد الشروط الأساسية لنجاح مشاريع الطاقة. وتواصل الشركة العمل على تطوير مشاريعها في أذربيجان من خلال توظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع الطاقة.