رئيس سوكار: الغاز الأذربيجاني يعد أحد أكثر مصادر الطاقة موثوقية في المنطقة

باكو، 2 يونيو، (أذرتاج)

قال رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار روشن نجف في كلمته خلال مشاركته في جلسة "كلمات القادة: رؤى القادة حول تحول الطاقة والاستراتيجيات المستقبلية" ضمن منتدى باكو للطاقة إن الغاز الطبيعي الأذربيجاني يُعتبر أحد أكثر مصادر الطاقة موثوقية في المنطقة.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس سوكار أضاف أنه "تتمثل أولويتنا الرئيسية في ضمان تزويد عملائنا في المنطقة بالطاقة بصورة مستدامة وموثوقة وفي الوقت نفسه الإسهام في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي. هذه هي الفلسفة الأساسية التي تقوم عليها أنشطة الشركة ولم تتغير ولن تتغير في المستقبل. والسؤال الأساسي هو كيف يمكننا أن نُسهم بشكل أكبر في هذه الإمدادات وأن نعزز أمن الطاقة في المنطقة بصورة أكبر. وعند الحديث عن نطاق إمداداتنا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، فإننا لم نعد نقصد أوروبا وجورجيا وتركيا فقط، بل أُضيفت سوريا إلى هذه القائمة أيضا. وهذا يعني أن أذربيجان أصبحت تُورّد الغاز إلى السوق السورية كذلك".

وأبلغ نجف أن الشركاء يحتاجون في الظروف الحالية إلى كميات أكبر من الغاز، إلا أن ضمان استدامة هذه الإمدادات وموثوقيتها لا يقل أهمية عن زيادة الكميات.

وأشار إلى أن الغاز الأذربيجاني يُنظر إليه اليوم باعتباره أحد أكثر مصادر الطاقة موثوقية في المنطقة، مؤكدا أن المهمة المطروحة أمام الشركة وشركائها تتمثل في ضمان تنفيذ خطط الإنتاج وفق البرامج المقررة، بما يتيح إيصال كميات أكبر من الغاز إلى الشركاء في المنطقة.