سوكار: سيساهم ممر زنكزور في تعزيز الروابط في مجالي الطاقة والنقل داخل المنطقة

باكو، 2 يونيو، (أذرتاج)

قال عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للغاز ونائب رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار فيتالي بكلر بكوف في جلسة بعنوان "جلسة الغاز : الأسواق ومسارات النقل والجغرافيا السياسية" ضمن منتدى باكو للطاقة إن تنفيذ ممر زنكزور سيسهم في تعزيز العلاقات بين بلاد المنطقة وتقوية الروابط في مجالي الطاقة والنقل وتوفر فرص اقتصادية جديدة.

أفادت وكالة أذرتاج أن بكلر بكوف أشار الى تواصل الشركة العمل على مشاريع جديدة رغم بعض التحديات المالية في قطاع الطاقة العالمي.

وأكد مسؤول سوكار أن "فريقنا يواصل العمل على تشكيل هيكل المشاريع الجديدة وأود بشكل خاص أن أذكر ممر زنكزور الذي نقوم بتطويره مع شركائنا وتجري في الوقت الحاضر مناقشة هيكله التجاري وهذا الممر سيربطنا بالبلاد المجاورة وسيحمل أهمية كبيرة للمنطقة".

كما أضاف أن توسيع التعاون الإقليمي وتطوير مشاريع البنية التحتية يلعبان دوراً مهماً في تعزيز أمن الطاقة.