المدير التنفيذي العام: أذربيجان تواصل امتلاك أصول طاقة ذات مستوى عالمي

باكو، 2 يونيو، (أذرتاج)

قال الرئيس التنفيذي ورئيس المجلس الاستشاري في شركة جي إل غروب عاصف زينالوف في جلسة بعنوان "خطابات القادة: التحول في الطاقة ورؤى القادة حول الاستراتيجيات المستقبلية" ضمن منتدى باكو للطاقة إن منطقة بحر الخزر تُعد منطقة طاقة واعدة للغاية وتواصل أذربيجان امتلاك أصول طاقة ذات مستوى عالمي.

وأشار زينالوف إلى وجود كل من الموارد التقليدية وغير التقليدية، بما في ذلك النفط والغاز إضافة إلى الحقول في مرحلتي الإنتاج والاستكشاف مع بقاء العديد من الفرص غير المُقيّمة.

وأوضح أن موقع البلد في قلب الممر الأوسط يوفّر مزايا مهمة من حيث الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، كما أن استقرار أذربيجان يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين والمشغلين مضيفا أن البنية التحتية المتطورة وخاصة أنظمة خطوط الأنابيب القائمة تتيح للمستثمرين الاستفادة من الفرص دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية ضخمة في البداية.

وقال "نعتقد أن هناك إمكانات كبيرة لا تزال قائمة، خصوصا في الحقول الناضجة ومن خلال تطبيق التقنيات الحديثة وتعزيز الانضباط التشغيلي وتحسين إدارة رأس المال وتطوير القدرات المؤسسية يمكن تحقيق هذه الإمكانات وننظر إلى أذربيجان بتفاؤل كبير اليوم ونؤمن بأن الانتقال إلى مرحلة جديدة من تطوير قطاع الطاقة ممكن عبر إدارة مهنية وتعاون أوثق. ويعد التعاون المفتاح الأساسي للنجاح المستقبلي وهناك الكثير من العمل الذي لا يزال يتعين إنجازه في هذا الاتجاه".