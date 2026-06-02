جيو كريستوفولي: ممر الغاز الجنوبي يُعد أحد الركائز المهمة لأمن الطاقة

باكو، 2 يونيو، (أذرتاج)

صرح الرئيس الإقليمي لشركة بي بي في أذربيجان وجورجيا وتركيا جيو كريستوفولي في جلسة بعنوان "خطابات القادة: التحول في الطاقة ورؤى القادة حول الاستراتيجيات المستقبلية" ضمن منتدى باكو للطاقة بان الكفاءات المهنية التي تشكلت في أذربيجان لا تؤدي دورا مهما في دعم المشاريع المحلية فقط، بل وفي دعم أنشطة شركة بي بي في مختلف بلاد العالم أيضا.

وأضاف أن هذه المنطقة تمتلك جميع المقومات اللازمة للتحول إلى مركز عالمي للطاقة.

وقال "تتمتع المنطقة باحتياطيات غنية من الهيدروكربونات وتحتل مكانة مهمة في سوق الطاقة العالمي. كما أن البنية التحتية التي أُنشئت لنقل موارد الطاقة إلى الأسواق الغربية تتميز بدرجة عالية من الموثوقية".

وأكد أن جميع هذه العوامل يمكن أن تعزز مكانة المنطقة كمركز عالمي للطاقة خلال العقود المقبلة.

ووصف كريستوفولي ممر الغاز الجنوبي بأنه أحد الركائز الأساسية والمهمة لأمن الطاقة.