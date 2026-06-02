اعتماد إعلان باكو في الاجتماع الأول لوزراء طاقة منظمة مجموعة الثماني النامية د8

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

عُقد في العاصمة الأذربيجانية الاجتماع الأول لوزراء الطاقة في منظمة مجموعة الدول الثماني النامية د8 ضمن فعاليات أسبوع باكو للطاقة.

وأكد وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف في كلمته أن انضمام أذربيجان الى المنظمة يفتح آفاقاً واسعة لتوسيع الشراكات الطاقية في اتجاهات آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى جانب أوروبا. واستعرض الوزير مجالات التعاون الواعدة مثل تجارة النفط والغاز وإمدادات الغاز الطبيعي المسال وتبادل الطاقة الكهربائية ومشاريع الطاقة المتجددة مع البلاد الأعضاء.

وقد شهد الاجتماع اعتماد إعلان باكو للتعاون الطاقي الذي يحدد ملامح الشراكة المستقبلية في مجالات الطاقة النظيفة والاستثمار.

كما تم تقديم العرض الأولي لمشروع نظام مركز د8 للطاقة والمناخ المزمع إنشاؤه كخطوة مؤسسية هامة.

وشارك في الاجتماع الأمين العام للمنظمة سهيل محمود إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من تركيا وباكستان ومصر وبنغلاديش وإيران وإندونيسيا وماليزيا.