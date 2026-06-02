اجتماع مجموعة العمل الإستراتيجية الأذربيجانية الأمريكية في باكو

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

التقى نائب وزير الخارجية الأذربيجاني والرئيس المشارك لمجموعة العمل الإستراتيجية المشتركة إيلنور محمدوف في الأول من يونيو نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا والرئيسة المشاركة للمجموعة من الجانب الأمريكي سوناتا كولتر مع الوفد المرافق لها.

وتناول اللقاء المكرس لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين آفاق التعاون في إطار ميثاق الشراكة الإستراتيجية الأمريكية الأذربيجانية وتوسيع الروابط الاقتصادية وأمن الطاقة والممرات الإقليمية.

وأكد الجانبان أن الاجتماع الأول للحوار الاقتصادي الأذربيجاني الأمريكي المقرر عقده في باكو 2 يونيو يقدم مساهمة إضافية لتطوير التعاون.

كما تم الإعراب عن الرغبة في مواصلة الحوار لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية وفي مجالات الطاقة والنقل.