أذربيجان وأوزبكستان تتبادلان الخبرة حول مراكز تخزين طاقة البطاريات

باكو، 2 يونيو، (أذرتاج)

شهد اجتماع منعقد بين رئيس مجلس إدارة شركة أذر إنيرجي بالابابا رضايف ورئيس مجلس إدارة الشركة الكازاخستانية لإدارة شبكات الكهرباء نبي آيتجانوف ونائب رئيس مجلس إدارة شبكة الكهرباء الوطنية الأوزبكستانية فيروز قربانوف تبادل الآراء حول الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون الطاقي بين أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان.

كما ناقشت الأطراف تطبيق التكنولوجيات الحديثة ودمج مصادر الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة إلى جانب تبادل الخبرات بشأن مراكز تخزين طاقة البطاريات التي تم تشغيلها مؤخراً في أذربيجان بقدرة 250 ميجاوات وسعة 500 ميجاوات في الساعة.

وأكد المجتمعون على أهمية تكثيف التعاون المستقبلي وتبادل الزيارات الرسمية.