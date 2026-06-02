وزير الخارجية الأذربجياني يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة والأعمال

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال كاليب أور مع الوفد المرافق له.

وتناول اللقاء الوضع الراهن وآفاق العلاقات الثنائية بين أذربيجان والولايات المتحدة، بما في ذلك مجالات الاقتصاد وأمن الطاقة والتحول الأخضر والاستثمارات والتجارة، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون متبادل المنفعة وفقاً لميثاق الشراكة الإستراتيجية المشتركة، مشيرين إلى الأهمية البالغة لانطلاق الحوار الاقتصادي الأذربيجاني الأمريكي.

وأطلع الوزير بايراموف الوفد الأمريكي على البيئة الاستثمارية الملائمة في أذربرجان ومشاريع الربط الإقليمي والأهمية المتزايدة لممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط، فضلاً عن مستجدات الوضع الإقليمي وفتح مسارات الاتصالات بعد تفاهمات قمة واشنطن.