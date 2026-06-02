توتال إنيرجيز تعلن تصدير جزء من غاز حقل أبشرون إلى تركيا

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

صرح مدير شركة توتال إنيرجيز في أذربيجان إيمانويل دي غيابون في كلمته خلال منتدى باكو للطاقة بأن جزءًا من الغاز الطبيعي المستخرج من حقل أبشرون للغاز والمكثفات الأذربيجاني البحري سيتم تصديره إلى تركيا، بينما سيُوجّه الجزء المتبقي إلى السوق المحلية الأذربيجانية.

وأوضح غيابون أن المرحلة التالية من التطوير الكامل للحقل تمثل نموذجًا صناعيًا رائدًا عالميًا، مشيرًا إلى أن توقيع اتفاقية شراء الغاز مع شركة بوتاش التركية يعد خطوة أساسية لإنشاء بنية تحتية مخصصة للتصدير.

وأضاف أن المرحلة الأولى ستشهد إنتاجًا إضافيًا يعادل 120 ألف برميل مكافئ نفطي يوميًا عبر 3 آبار ليرتفع الإنتاج في مرحلة التطوير الكامل إلى 450 مليون قدم مكعب من الغاز و40 ألف برميل من المكثفات يوميًا، مؤكدًا أن الشركة تدرس مع سوكار وإكس أر جي حفر آبار إضافية لضمان تشغيل أنابيب النقل ومنشآت المعالجة بكامل طاقتها الاستيعابية مستقبلاً.