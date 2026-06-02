تحديث خط سكك الحديد بين باكو وتبليسي وقارس يرفع طاقته الاستيعابية إلى 5 ملايين طن

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

صرح رئيس شركة سكك حديد أذربيجان روشن رستموف في لقاء مع صحفيين في أخالكالاكي الجورجية بأن خط سكك الحديد الواصل بين باكو وتبليسي وقارس دخل الخدمة بطاقة استيعابية أكبر عقب انتهاء أعمال التحديث ليتحول من مجرد ممر بديل إلى شريان لوجستي استراتيجي في أوراسيا وركيزة أساسية للممر الأوسط تربط أذربيجان مباشرة بأوروبا عبر تركيا.

وأوضح رستموف أن أعمال التحديث التي نفذتها الشركة عام 2024 شملت جزءاً بطول 184 كيلومتر يمر عبر أراضي جورجيا، مما أسهم في رفع قدرة نقل البضائع السنوية للخط من 1 مليون طن إلى 5 ملايين طن حيث تضمنت الأشغال التي أُنجزت في ظروف جبلية ومناخية قاسية ترميم 13 محطة وسحب 61 كيلومتراً من الخطوط الحديدية الجديدة وتحديث شبكات الطاقة.

وأضاف رئيس الشركة أنه تم في 18 مايو 2026 توقيع وثيقة التسليم النهائية وتشغيل الشركة المشتركة بحضور قيادتي أذربيجان وجورجيا لتفعيل هذا الممر البري الأقصر لربط الصين وآسيا الوسطى بأوروبا.