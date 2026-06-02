مدير سكك حديد جورجيا: خط سكك الحديد بين باكو وتبليسي وقارس سيقوي الممر الأوسط بشكل أكبر

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

صرح مدير شركة سكك حديد جورجيا لاشا أباشيدزي للصحفيين بأنه نتيجة للتعاون بين أذربيجان وجورجيا تم تنفيذ مشروع إستراتيجي هام ببدء تشغيل خط سكك الحديد الواصل بينباكو وتبليسي وقارس بتق.

وأشار أباشيدزي إلى أن هذا المشروع أضاف مساراً جديداً إلى ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط، مما يوفر فرصاً واعدة في اتجاه تركيا.

وأوضح أن التعاون الثنائي نجح في بناء بنية تحتية حديثة وعالية التقنية لا تقتصر أهميتها على البلدين فحسب، بل وتشمل جميع البلاد الواقعة على طول الممر الأوسط أيضا، مؤكداً أن الخط بين باكو وتبليسي وقارس يعزز كفاءة هذا الممر ويرفع من الدور المحوري للبلدين في مجال الترانزيت والشحن الدولي.