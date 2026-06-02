مسؤول بشركة باهار للطاقة: نجاح التكنولوجيات الحديثة يعتمد على جاهزية الكوادر البشرية والثقافة المؤسسية

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

أكد مدير إدارة الأداء والتكنولوجيا بشركة "باهار إنرجي أوبيريتينج" أورخان حسينوف في كلمته خلال جلسة نقاش في "المشاريع الجديدة لتطوير الحقول: خبرة تطبيق التكنولوجيات الحديثة" المنعقدة ضمن أسبوع باكو للطاقة أن تطبيق الحلول التقنية الحديثة بتطبيق ناجح لا يتوقف على الجوانب الفنية فحسب، بل ويعتمد بالأساس على مستوى جاهزية الأفراد والثقافة المؤسسية للتغيير أيضا.

وأشار إلى أن الرأسمال البشري هو الأصول الأكثر قيمة وإذا لم يكن المستخدمون مستعدين لتقبل التكنولوجيا الجديدة والتعامل معها فإن أكثر الحلول كفاءة لن تحقق النتائج المرجوة بل قد تبطئ من وتيرة العمل وتؤثر سلباً على كفاءة الاستثمار والتكاليف التشغيلية.

وشدد حسينوف على ضرورة إجراء التقييمات الأولية واختبار الحلول ودراسة الممارسات الناجحة قبل المباشرة بالتطبيق الفعلي.