وزير المالية الأذربيجاني يستقبل المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول جنوب القوقاز

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

استقبل وزير المالية الأذربيجاني ساحل بابايف المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول جنوب القوقاز رولاند برايس مع الوفد المرافق لها.

وشهد الاجتماع تقديم تقرير "التنويع والتنمية في أذربيجان" المعد من قبل البنك الدولي، حيث جرى بحث النتائج الرئيسية للوثيقة وتأثيراتها المحتملة على عملية التنويع الاقتصادي في البلد.

وأشار الوزير بابايف إلى أن الشراكة مع البنك الدولي تستمر بنجاح في مجالات تحديث البنية التحتية وتحول الطاقة وممرات النقل ونظام الحماية الاجتماعية فضلاً عن إدارة المالية العامة وتعزيز الانضباط المالي.

ومن جانبها، أعربت السيدة برايس عن اهتمام البنك بتوسيع التعاون في مجالات الرقمنة والنمو الأخضر وتطوير رأس المال البشري مؤكدة مواصلة دعم البنك الدولي لأجندة التنمية الطويلة الأجل في أذربيجان.