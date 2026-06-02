مدير تطوير الأعمال بمصدر: تعزيز التعاون السياسي والتجاري والفني شرط أساسي لأمن الطاقة الإقليمي

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

أكد مدير تطوير الأعمال والمشاريع بشركة "مصدر" عبد الله زايد في كلمته خلال جلسة نقاش في "جسور الطاقة: من الطاقة الخضراء إلى التكامل الإقليمي" انعقدت ضمن منتدى باكو للطاقة أن تعزيز التعاون السياسي والتجاري والفني يعد شرطاً أساسياً لتوسيع روابط الطاقة وترسيخ أمنها الإقليمي.

وأشار إلى أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات التنظيمية ومطوري المشاريع والمؤسسات المالية في هذه العملية.

وأوضح زايد أن الربط لا يقتصر على إنتاج الطاقة فحسب، بل ويشمل إنشاء المحطات الفرعية والمحولات وبنيتها التحتية أيضا، مؤكداً أن صياغة آليات تجارية مستدامة وموجهة نحو السوق ستسهل وصول المستثمرين إلى الموارد المالية وتسرع تنفيذ المشاريع الجديدة.

وأضاف أن تطوير نظم النقل وربط شبكات الطاقة يمثلان ركيزة أساسية لنجاح تحول الطاقة وتعزيز الشراكات الإقليمية.