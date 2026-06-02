مدير الاستكشاف والإنتاج بشركة إيني: مرونة الجغرافيا والتكنولوجيا هي مفتاح النجاح في قطاع الطاقة

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

أكد مدير الاستكشاف والإنتاج بشركة "إيني" الإيطالية للطاقة لوكا فيناتي في كلمته خلال "جلسة الغاز: الأسواق ومسارات النقل والجيوسياسة" المنعقدة ضمن منتدى باكو للطاقة أن المرونة والتنويع الجغرافي وتطبيق التقنيات المبتكرة باتت تشكل المزايا التنافسية الأساسية لشركات الطاقة في ظل تصاعد عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وأشار فيناتي إلى أن الشركة تركز على الحد من مخاطر سلاسل الإمداد استباقياً، مؤكداً أن الحلول التكنولوجية المرنة، مثل مشاريع الغاز الطبيعي المسال العائم (FLNG) تتيح تنفيذ مشاريع الطاقة بكفاءة أعلى.

كما شدد على أن التعاون مع شركات الطاقة الوطنية يسهم في تسهيل تنفيذ المشاريع وتعظيم المكاسب الاقتصادية للدول المضيفة.