نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني يستقبل مفوض التجارة البريطاني لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

استقبل نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني آزار بابايف مفوض التجارة لملك بريطانيا العظمى لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ديفيد ريد.

وجاء في بيان الوزارة أن اللقاء شهد تبادل الآراء حول الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون الاقتصادي بين أذربيجان وبريطانيا العظمى.

وتناولت المباحثات بشكل خاص قضايا تنويع الاقتصاد الأذربيجاني وفرص التعاون في الأراضي المحررة من الاحتلال الارميني وتوسيع الشراكة في القطاع غير النفطي وتشجيع الأنشطة الاستثمارية.

كما ركز الجانبان على فرص وصول الشركات الأذرجانية إلى أسواق رأس المال الدولية، بما في ذلك آفاق تمثيل الشركات المحلية في كل من بورصة باكو للأوراق المالية وبورصة لندن وتوسيع التعاون المالي.