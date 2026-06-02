وزير النقل والبنية التحتية التركي: الخط بين باكو وتبليسي وقارس يستهدف نقل 5 ملايين طن من الشحنات سنوياً

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

صرح وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو للصحفيين بأن إعادة تشغيل خط سكك الحديد بين باكو وتبليسي وقارس بتق بعد تحديثه وتطويره سيقدم مساهمة جادة في رفاهية البلاد المشاركة.

وأشار الوزير التركي إلى أن المشروع تم تنفيذه بفضل الإرادة السياسية لقادة تركيا وأذربيجان وجورجيا موضحا أنه بالنظر إلى التحديات والاضطرابات التي تواجه الممرات البحرية عالمياً تبرز القيمة الإستراتيجية الفائقة لممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط مؤكداً أن هذا الممر يعد أحد أهم المسارات اللوجستية ومستهدفاً نقل 5 ملايين طن من الشحنات والبضائع سنوياً عبر هذا الخط.