رئيس شركة سوكار يبحث مع نائب رئيس إس إل بي فرص الرقمية وتحسين الإنتاج

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

التقى رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار روشن نجف نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إس إل بي" الدولية لتكنولوجيا الطاقة ستيف غاسين على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة.

وأشارت الشركة في بيان إلى الإشادة بالدور المحوري الذي يؤديه أسبوع باكو كمنصة دولية متميزة لمناقشة قضايا الطاقة العالمية وبناء شراكات جديدة وتبادل الخبرات التقنية الحديثة.

وشهد اللقاء تبادل الآراء حول سبل تطوير التعاون المشترك بين سوكار وإس إل بي واستعراض فرص تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التحول الرقمي وتحسين وعمليات تحسين كفاءة الإنتاج إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.