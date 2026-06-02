انعقاد الاجتماع الأول للحوار الاقتصادي بين أذربيجان والولايات المتحدة في باكو

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

في إطار أسبوع باكو للطاقة، عُقد في الثاني من يونيو الاجتماع الأول للحوار الاقتصادي بين أذربيجان والولايات المتحدة بتنظيم مشترك من وزارة الاقتصاد الأذربيجانية ووزارة الخارجية الأمريكية، تماشياً مع ميثاق الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين.

وعُقد الاجتماع برئاسة مشتركة من طرفي وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف ومساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال كالب أور وبمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية الدولية.

وتركزت النقاشات حول سبل تعزيز التبادل التجاري عبر مسار ترامب الدولي للسلام والازدهار تريبب وممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط وتطوير سلاسل إمداد المعادن الحرجة واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات النقل واللوجستيات والبنية التحتية الرقمية، فضلاً عن توسيع ممر الغاز الجنوبي وجذب الاستثمارات الأمريكية إلى منطقة آلات الاقتصادية الحرة.

وفي ختام الفعالية، تم الإعلان عن استضافة باكو أسبوع الذكاء الاصطناعي العالمي الثاني هذا العام.