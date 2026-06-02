وزير الاقتصاد الأذربيجاني يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

استقبل وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف في إطار أسبوع باكو للطاقة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال كالب أور، حيث استعرض الجانبان أولويات التطوير الاستراتيجي للشراكة الاقتصادية بين أذربيجان والولايات المتحدة وسبل توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية.

وجاء في بيان الوزارة أن المباحثات تناولت فرص التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والذكاء الاصطناعي والرقمنة والمعادن الحرجة والتعدين مع التأكيد على الدور المحوري لتعزيز الروابط وممرات النقل الإقليمية في رفع معدلات النشاط الاقتصادي.

وسلط الاجتماع الضوء على إمكانات التعاون لترسيخ مكانة أذربيجان كمنصة لوجستية موثوقة تربط بين مناطق أوروبا وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز والشرق الأوسط.

واختتم الطرفان اللقاء بتبادل الرؤى حول آفاق العمل المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، مشددين على أهمية تنويع التعاون الاقتصادي وتطبيق التكنولوجيات المبتكرة وتعزيز الروابط بين قطاعات الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.