سوكار وبي سي جي توقعان اتفاقية لخفض انبعاثات الميثان

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

وقع نائب رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار أفغان عيسايف والمدير الإداري والشريك الرئيسي لشركة "بوسطن كونسلتينج جروب" بي سي جي باتابي سيشادري اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة "تسريع خفض انبعاثات الميثان في منطقة بحر الخزر" وذلك ضمن فعاليات أسبوع باكو للطاقة.

وذكر بيان صادر عن سوكار أن هذه الوثيقة تفعل المبادرة المشتركة التي أطلقت في 4 يونيو 2025 لتسريع العمل نحو خفض انبعاثات الميثان للحد الأدنى إلى عام 2030.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الإقليمي وإجراء بحوث مشتركة وتنفيذ مشاريع لتقليل الانبعاثات أثناء عمليات النفط والغاز في منطقة بحر الخزر إلى جانب تبادل المعارف وتطبيق أفضل الممارسات الفعالة في هذا المجال.