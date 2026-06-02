افتتاح خط سكك الحديد بين باكو وتبليسي وقارس بعد تحديثه

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

افتتح خط سكك الحديد بين باكو وتبليسي وقارس الاستراتيجي في مجمع لوجستيات السكك الحديدية بأخالكالاكي في جورجيا عقب انتهاء أعمال التحديث الشاملة باعتباره أحد أهم مسارات شحن البضائع في الممر الأوسط.

وشهد الحفل حضور رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزي ووزير التطوير الرقمي والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف ووزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إلى جانب مسؤولي السكك الحديدية في كازاخستان وأوزبكستان.

ويأتي الافتتاح بعد توقيع بروتوكول رسمي في باكو يوم 18 مايو الماضي أكد استكمال أعمال إعادة التأهيل للمقطع الجورجي بطول 184 كيلومتر الذي شمل تطوير 13 محطة و55 جسرا ومرافق هندسية مختلفة.

وأدت هذه التحديثات إلى رفع القدرة الاستيعابية السنوية لنقل البضائع عبر الخط من 1 مليون طن إلى 5 ملايين طن، الأمر الذي يجعله أحد أكثر الطرق البرية كفاءة لنقل الشحنات من الصين وآسيا الوسطى نحو الأسواق الأوروبية.