وزير الطاقة الأذربيجاني يبحث مع نائب رئيس الوزراء الأوكراني تعزيز التعاون المشترك

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

التقى وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الطاقة الأوكراني دينيس شميغال في اجتماع شهد تأكيد الجانبين على التاريخ الطويل لعلاقات الصداقة والتعاون بين أذربيجان وأوكرانيا ودور اللجنة الحكومية المشتركة في توسيع الروابط الاقتصادية ومجالات الطاقة.

وأعرب الجانب الأوكراني عن تقديره البالغ للدعم الإنساني والمساعدات التي تقدمها باكو لقطاع الطاقة الأوكراني مؤكداً أهميتها الحيوية للبلد.

كما شهد الاجتماع مناقشة قضايا أمن الطاقة وفرص تعزيز الشراكة الثنائية حيث جرى الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.