مباحثات طاقة بين أذربيجان وبريطانيا العظمى

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

التقى وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف مفوض التجارة لبريطانيا العظمى في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ديفيد ريد مع الوفد المرافق له لبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة التقليدية والمشاريع الناشئة للطاقة المتجددة.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة أن الجانبين أكدا على الدور المحوري لمشاريع النفط والغاز المنفذة بمشاركة شركة بي بي في تطوير العلاقات الثنائية، مع الإشارة إلى أن محطة الطاقة الشمسية الجاري تشييدها في جبرائيل ستسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمحطة النفط والغاز.

وتناول الطرفان خلال الاجتماع فرص توسيع مشاريع طاقة الرياح البحرية والطاقة الشمسية والممرات الاستراتيجية مثل "ممر الطاقة الخضراء بين بحر الخزر والبحر الأسود وأوروبا" والربط الكهربائي الإقليمي، بالإضافة إلى استعراض الاستعدادات للاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة.