وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن ترى مشروع مسار ترامب الدولي للسلام والازدهار ركيزة للسلام بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن مشروع مسار ترامب الدولي للسلام والازدهار تريبب يمثل ركيزة أساسية لاتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان، واصفا إياه بالخطوة الثورية في المنطقة.

وأوضح روبيو أن الولايات المتحدة تشارك بنشاط كبير في هذا المسار، حيث جرى توقيع اتفاقية تتيح للشركات الأمريكية ضخ استثمارات تدعم مصالح القطاع الخاص الأمريكي وتخدم في الوقت نفسه أذربيجان وأرمينيا وباقي بلاد المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية أن هذه الخطوة ستشكل حافزا قويا لتشجيع الاستثمارات وتثبيت الاستقرار الاقتصادي والسياسي في جنوب القوقاز.