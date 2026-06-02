أذربيجان والاتحاد الأوروبي يبحثان الشراكة في مجال الطاقة باكو، 2 يونيو، أذرتاج

عقد وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف اجماعًا مع مديرة إدارة الطاقة بالمفوضية الأوروبية كريستينا لوبيلو بوريرو لبحث قضايا أمن الطاقة وإمدادات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والتكامل الإقليمي.

واستعرض الجانبان تأثير العمليات الجيوسياسية العالمية والوضع في الشرق الأوسط على أسواق النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال، مع التأكيد على الدور المحوري والموثوق للغاز الأذربيجاني في سياسة الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة.

كما تناول الطرفان خلال الاجتماع حالة تنفيذ مشروع "ممر الطاقة الخضراء بين بحر الخزر والبحر الأسود وأوروبا" الاستراتيجي، إلى جانب آفاق تطوير التعاون في مجالات إنتاج الطاقة المتجددة وأنظمة تخزينها وتحديث الشبكات الكهربائية المشتركة.