مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وكندا باكو، 2 يونيو، أذرتاج

أجرى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف اتصالاً هاتفياً مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في 2 يونيو لبحث العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان الوزارة الخارجية الاذربيجانية أن الوزيرة أناند قدمت التهنئة بمناسبة الذكرى الـ 108 لاستقلال أذربيجان مؤكدة اهتمام بلدها بتعزيز التعاون المشترك.

وتناول الوزيران فرص تطوير العمل في مجالات التحول الأخضر والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وأمن الطاقة.

كما استعرض الوزير بايراموف الواقع ما بعد النزاع وجهود تحقيق السلام الدائم ومسار التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا.