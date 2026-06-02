وزير الاقتصاد: اتفاقية المعادن الحرجة مجال جديد للتعاون بين أذربيجان والولايات المتحدة

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

أعلن وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف خلال مؤتمر صحفي مخصص للحوار الاقتصادي الأول بين أذربيجان والولايات المتحدة أن توقيع اتفاقية إطار للتعاون في مجال المعادن الحرجة يدشن مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح الوزير جباروف أن الوثيقة جرى توقيعها بحضور الرئيس إلهام علييف ضمن فعاليات أسبوع باكو للطاقة، مشيرا إلى أن هذا التعاون يفتح فصلا جديدا يلبي احتياجات الاقتصاد الحديث ويعزز إنتاجيته.

وأكد جباروف تطلع اذربيجان للعمل مع الشركات الأمريكية المتخصصة للاستفادة من خبراتها ومعارفها، إلى جانب استغلال الفرص الاستثمارية الناشئة عن رؤية إدارة ترامب وتوجهاتها الاقتصادية في هذا القطاع الحيوي.