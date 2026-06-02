اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأوزبكستاني

باكو، 2 يونيو، أذرتاج

أجرى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 2 يونيو اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأوزبكستاني بختيار سعيدوف، حيث بحث الجانبان الوضع الراهن وآفاق تطوير علاقات التحالف الإستراتيجي بين البلدين.

وجاء في بيان الخارجية الاذربيجانية أن الوزيرين أكدا على المساهمة الكبيرة للحوار السياسي الرفيع المستوى بين رئيسي البلدين في التطوير الديناميكي للتعاون الثنائي بكافة اتجاهاته واستعرضا فرص توسيع الروابط في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والنقل والاتصالات والطاقة والاستثمار والمجالات الإنسانية.

وأعرب الطرفان عن رضاهما عن الدعم المتبادل والتعاون الفعال في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الدول التركية ومنظمة التعاون الإسلامي، مشددين على أهمية مواصلة التنسيق في هذه المنصات متعددة الأطراف.

واختتمت المحادثة الهاتفية بتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.