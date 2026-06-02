باكو تستضيف مؤتمراً دولياً حول القمع العابر للحدود ضد الأقليات في الهند

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

بدأت في باكو في 3 يونيو بتنظيم مجموعة مبادرة باكو أعمال مؤتمر دولي بعنوان "أحداث أمريتسار يونيو 1984: القمع العابر للحدود من قبل الهند ضد الأقليات العرقية في سياق الإبادة الجماعية".

ويشهد المؤتمر لأول مرة مشاركة ممثلين عن طائفة "الـداليت" المهمشة في الهند إلى جانب قادة بارزين من جالية "السيخ" من كندا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا وخبراء حقوقيين.

وتبحث الجلسات آليات إبقاء سياسات الاضطهاد المنهجي والترهيب العابر للحدود التي تمارسها نيودلهي ضد دياسبورا السيخ والداليت على جدول أعمال المنظمات الدولية وتعزيز التنسيق القانوني المشترك لحمايتهم.

كما يناقش المؤتمر إعطاء تقييم قانوني دولي للهجوم العسكري الذي شنته الحكومة الهندية في يونيو 1984 على مجمع المعبد الذهبي في أمريتسار والذي أسفر وفقاً لتقارير حقوقية مستقلة عن مقتل نحو 8 آلاف مدني من السيخ.