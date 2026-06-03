انخفاض سعر الذهب بأكثر من 31 دولارا في السوق العالمية

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وفاة الأمين العام لمركز نظامي الكنجوي الدولي
- 03.06.2026 [20:54]
وزير الطاقة الأذربيجاني يبحث مع نائبي وزيري فنزويلا وإيران فرص تعاون
- 03.06.2026 [20:46]
مجلس رؤساء وكالات أنباء رابطة الدول المستقلة يعقد اجتماعه في بطرسبورغ
- 03.06.2026 [20:35]
وزير الخارجية الأذربيجاني يستقبل سفير بريطانيا الجديد
- 03.06.2026 [19:42]
مباحثات طاقة بين أذربيجان وألمانيا في باكو
- 03.06.2026 [19:37]
رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تجري لقاءات في بلغراد
- 03.06.2026 [19:24]
الاتحاد الأوروبي وأذربيجان يقران وثيقة "أولويات الشراكة"
- 03.06.2026 [19:06]
أذربيجان وبيلاروس يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإحصاء
- 03.06.2026 [18:54]
معمل باكو لبناء السفن يبدأ إنشاء سفينة حاويات جديدة لدعم "الممر الأوسط"
- 03.06.2026 [17:54]
معهد الجغرافيا: ارتفاع مخاطر الانهيارات الأرضية في منطقة القوقاز الصغرى
- 03.06.2026 [17:11]
نعمان قورتولموش: الأمم المتحدة في حالة عجز
- 03.06.2026 [16:34]
هجوم بطائرة مسيّرة على مطار الكويت الدولي وإغلاق المجال الجوي
- 03.06.2026 [16:33]
باكو تستضيف الاجتماع المقبل لمجلس البنوك المركزية لبلدان منظمة الدول التركية
- 03.06.2026 [16:06]
"SOCAR Green": إمكانات طاقة الرياح في بحر الخزر تبلغ 157 غيغاواط
- 03.06.2026 [16:01]
ارتفاع إيرادات صادرات "أذرالومينيوم" بنسبة 27%
- 03.06.2026 [15:33]
توقيع مذكرة تفاهم جديدة لدراسة تراث أذربيجان الغربية
- 03.06.2026 [15:30]
رئيس اتحاد السيخ في كندا: منصة باكو تتيح لنا صوتاً دولياً في مواجهة التشويه
- 03.06.2026 [14:36]
رئيسة البرلمان الأذربيجاني تبحث تعزيز التعاون مع نظيرتها الصربية
- 03.06.2026 [14:31]
منتخب أذربيجان لكرة السلة الثلاثية للسيدات يواصل مشواره في بطولة العالم
- 03.06.2026 [13:19]
مجموعة مبادرة باكو تعلن عن مشاريع مشتركة مرتقبة مع طائفة "الداليت"
- 03.06.2026 [13:08]
أذربيجان يتفق مع الاتحاد الروسي وإيران على تطبيق نظام التصاريح الإلكترونية
- 03.06.2026 [12:55]
عقد الاجتماع الـ16 للجنة الحكومية المشتركة بين أذربيجان وبيلاروس
- 03.06.2026 [12:37]
الرئيس إلهام علييف يفتتح المبنى الإداري الجديد للبنك المركزي في باكو
- 03.06.2026 [12:22]
أكثر من 200 بئر نشطة تعمل في حقل "أذري–جيراق–جونشلي"
- 03.06.2026 [11:44]
انطلاق المؤتمر الدولي الأول حول موضوع العودة إلى أذربيجان الغربية
- 03.06.2026 [10:53]
انخفاض سعر الذهب بأكثر من 31 دولارا في السوق العالمية
- 03.06.2026 [10:46]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 03.06.2026 [10:44]
برميل من "آذري لايت" يباع 117 دولار
- 03.06.2026 [10:42]
باكو تستضيف مؤتمراً دولياً حول القمع العابر للحدود ضد الأقليات في الهند
- 03.06.2026 [10:15]
منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أوروبا
- 03.06.2026 [10:07]
وزير الخارجية الأمريكي يعلن قبول إيران مناقشة جوانب من برنامجها النووي
- 02.06.2026 [23:26]
افتتاح مركز كونفوشيوس في بلاسوار بمشاركة السفير الصيني
- 02.06.2026 [23:11]
اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأوزبكستاني
- 02.06.2026 [22:57]
باكو تستضيف بطولتين دوليتين في البلياردو هذا العام
- 02.06.2026 [22:02]
رئيس أناما يلتقي وفد مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام لدواعي إنسانية
- 02.06.2026 [21:42]
بدء محاكمة قادة النظام الانفصالي السابقين أمام محكمة الاستئناف في باكو
- 02.06.2026 [21:25]
مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية أذربيجان وكندا باكو، 2 يونيو، أذرتاج
- 02.06.2026 [21:08]
مباحثات طاقة بين أذربيجان وبريطانيا العظمى
- 02.06.2026 [20:50]
افتتاح خط سكك الحديد بين باكو وتبليسي وقارس بعد تحديثه
- 02.06.2026 [20:41]
سوكار وبي سي جي توقعان اتفاقية لخفض انبعاثات الميثان
- 02.06.2026 [20:25]
وزير الاقتصاد الأذربيجاني يستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة
- 02.06.2026 [20:15]
رئيس شركة سوكار يبحث مع نائب رئيس إس إل بي فرص الرقمية وتحسين الإنتاج
- 02.06.2026 [20:00]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يستقبل النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني
- 02.06.2026 [18:54]
إحباط تهريب أكثر من 22 كيلوغراماً من الماريجوانا في جمارك أستارا
- 02.06.2026 [17:51]
إعلان موعد حلول فصل الصيف في أذربيجان
- 02.06.2026 [17:45]
توتال إنيرجيز تعلن تصدير جزء من غاز حقل أبشرون إلى تركيا
- 02.06.2026 [17:28]
أذربيجان وأوزبكستان تتبادلان الخبرة حول مراكز تخزين طاقة البطاريات
- 02.06.2026 [16:57]
اجتماع مجموعة العمل الإستراتيجية الأذربيجانية الأمريكية في باكو
- 02.06.2026 [16:50]
ابناء الشهداء والمحاربين القدامى يزورون مرصد شاماخي للفيزياء الفلكية
- 02.06.2026 [16:36]
جيو كريستوفولي: ممر الغاز الجنوبي يُعد أحد الركائز المهمة لأمن الطاقة
- 02.06.2026 [16:07]
المدير التنفيذي العام: أذربيجان تواصل امتلاك أصول طاقة ذات مستوى عالمي
- 02.06.2026 [16:06]
تأسيس علاقات دبلوماسية بين جمهورية أذربيجان وولايات ميكرونيزيا الموحدة
- 02.06.2026 [15:39]
رئيس سوكار: الغاز الأذربيجاني يعد أحد أكثر مصادر الطاقة موثوقية في المنطقة
- 02.06.2026 [15:29]
وفد أذربيجاني يزور تمثال النصر في مينسك
- 02.06.2026 [13:11]
مناقشة آفاق التعاون بين أذربيجان والولايات المتحدة في مجالي الرقمنة والنقل
- 02.06.2026 [12:45]
عرض مسرحية "الأمير الصغير" في باكو بمناسبة اليوم الدولي للطفل
- 02.06.2026 [12:45]
سوكار: الذكاء الاصطناعي سيتغلغل في جميع مجالات الحياة والاقتصاد
- 02.06.2026 [12:25]
انطلاق اليوم الثاني من فعاليات منتدى باكو للطاقة
- 02.06.2026 [11:31]
وزير الطاقة الأذربيجاني يبحث تعزيز التعاون الطاقي مع وزير البترول المصري
- 01.06.2026 [21:07]
نزلاء السجن في نخجوان يلتقون أطفالهم بمناسبة اليوم الدولي للطفل
- 01.06.2026 [20:42]
اجتماع رفيع المستوى بين قادة حرس الحدود الأذربيجاني والإيراني في أستارا
- 01.06.2026 [20:23]
اجتماع إستراتيجي في باكو بين رؤساء سوكار وتوتال إنرجيز وإكس آر جي
- 01.06.2026 [20:14]
افتتاح "مركز لوكس أذ" الثقافي الجديد في لكسمبرغ لتعزيز العلاقات الثنائية
- 01.06.2026 [19:45]
توتال إنرجيز تخطط تطبيق حلول خضراء جديدة في حقل أبشرون لتقليل الانبعاثات
- 01.06.2026 [19:05]
مرور شحنة ترانزيت جديدة إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان
- 01.06.2026 [18:34]
رئيسة المجلس الوطني تتوجه إلى صربيا في زيارة عمل
- 01.06.2026 [18:02]
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي: موارد أذربيجان من الطاقة المتجددة ضخمة
- 01.06.2026 [17:39]
نائب وزير ألباني: نتعاون مع أذربيجان لتنويع مسارات إمدادات الطاقة
- 01.06.2026 [17:32]
الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح أسبوع باكو للطاقة محدث
- 01.06.2026 [17:08]