انخفاض سعر الذهب بأكثر من 31 دولارا في السوق العالمية

باكو، 3 يونيو، (أذرتاج)

انخفض سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 31.5 دولارا إلى 4488.4 دولار.

وتراجع سعر الفضة إلى 74.78 دولارا بعد انخفاضه قدر 0.78 دولار، حسبما افادته وكالة أذرتاج.